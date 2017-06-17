Комиссия США по правам человека намерена провести расследование соблюдения гражданских прав в Белом доме.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Это решение было принято после того, как стали известны планы по сокращению бюджета и штата в отделах федерального правительства, ответственных за мониторинг соблюдения гражданских прав, сообщает «РИА Новости».

В комиссии беспокоятся, что это отразится на таких социальных группах, как инвалиды, пожилые люди, национальные и сексуальные меньшинства.

Инспекция будет проходить на протяжении двух лет.