В возрасте 81 года ушел из жизни голливудский кинорежиссер Джон Эвилдсен. Создатель легендарного фильма «Рокки» скончался от рака поджелудочной железы.

Фильм «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в главной роли стал самой известной работой режиссера. Лента повествует о судьбе боксера по имени Рокки Бальбоа. Сценарий к фильму написал сам Сталлоне.

За первый фильм о Рокки Джон Эвилдсен удостоился премии «Оскар». Картина стала самым кассовым фильмом 1976 года. В 1990 году Эвилдсен снял также пятую часть фильма «Рокки».