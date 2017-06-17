Либерально-демократическая партия Японии предлагает увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, как это рекомендовано в странах НАТО.

Об этом заявил телеканал NHK (Эн-эйч-кей).

В проекте документа, имеющегося в распоряжении журналистов, указывается на угрозу со стороны КНДР и растущую военную активность Китая, сообщает ТАСС.

В частности, правящая партия предлагает усилить противоракетную оборону страны и приобрести крылатые ракеты для нанесения ударов по базам противника в случае конфликта. Также рассматривается возможность создания собственной спутниковой системы предупреждения.

Сейчас бюджет сил самообороны страны составляет менее 1% от ВВП ($44 млрд).