Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение о разрыве одностороннего договора с Кубой в микроблоге в Twitter, напомнив, это он не забыл о своих предвыборных обещаниях.

«Вернулся из Майами, где мои кубинские/американские друзья были очень рады тому, что я сегодня подписал. Еще одно обещание, данное мной во время (предвыборной) кампании, о котором я не забыл!».

Газета The Hill со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа рассматривала вариант разрыва дипотношений с Кубой и возвращения их на стадию времен холодной войны.

Ранее Трамп заявил об отмене односторонней сделки в отношении Кубы, отказавшись от сближения с островным государством.