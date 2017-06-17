На поиски семерых пропавших членов экипажа эсминца ВВС США USS Fitzgerald отправлены пять катеров и авиация. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей береговой охраны Японии.

«Привлечены в общей сложности пять катеров, а также две единицы авиационной техники, в том числе вертолет», — говорится в сообщении.

Ранее эсминец ВВС США столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal. Семеро человек из экипажа американского корабля пропали без вести, а командир корабля ранен.