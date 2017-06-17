Швейцарская прокуратура заинтересовалась рядом высокопоставленных чиновников FIFA в рамках расследования 25 эпизодов коррупции. Некоторые случаи имеют отношение к проведению чемпионатов мира по футболу.

О расследуемых делах о коррупции сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на генерального прокурора Швейцарии Микаэля Лаубера. Гособвинитель не стал уточнять, какие дела имеются в виду, но сообщил, о ком персонально идет речь.

В списке фигурантов расследований значатся бывший президент FIFA Йозеф Блаттер, экс-генеральный секретарь ассоциации Жером Вальке, руководитель организационного комитета чемпионата мира в Германии 2006 года Франц Беккенбауэр.