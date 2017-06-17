Порядка 70 человек стали жертвами пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне.

Об этом заявили Sky News со ссылкой на источники в службе спасателей.

«Столичная полиция сказала, что 30 человек погибли, однако Sky News получил информацию, что 70 человек, числящихся пропавшими без вести, вероятно, мертвы. Эта цифра пока не подтверждается полицией, но мы понимаем, что это так», — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, что пожар в 24-этажном здании в столице Британии вспыхнул в ночь на 14 июня, с нижних этажей, поэтому жильцы верхних этажей оказались в ловушке.