Сотрудники Совета национальной безопасности США при Белом доме хотят расширить военные действия в Сирии. Об этом написал ТАСС со ссылкой на журнал Foreign Policy.

Против такого решения выступает Пентагон.

По данным издания, двое сотрудников Совета предлагают начать наступательную операцию на юге Сирии для противостояния Ирану, который поддерживает войска в этом регионе.

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис выступает против данного решения, опасаясь конфронтации с Ираном.