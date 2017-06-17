С 17 июня на время проведения Кубка конфедераций в столице появится выделенная полоса на Волоколамском шоссе. Об этом написала «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

«Выделенная полоса будет работать ежедневно. Также обращаем внимание, что с 17 июня на ежедневный режим работы переходит выделенная полоса на Ленинградском шоссе», — сообщили в Центре.

Данное решение поможет обеспечить транспортную доступность для автобусов с болельщиками.

Схема движения также меняется в районе Тушинского тоннеля — выделенная полоса для общественного транспорта переносится из левого пролета тоннеля в правый при движении в сторону центра.

Кубок конфедераций проводится в России с 17 июня по 2 июля.