На Волоколамском шоссе появится выделенная полоса
С 17 июня на время проведения Кубка конфедераций в столице появится выделенная полоса на Волоколамском шоссе. Об этом написала «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.
«Выделенная полоса будет работать ежедневно. Также обращаем внимание, что с 17 июня на ежедневный режим работы переходит выделенная полоса на Ленинградском шоссе», — сообщили в Центре.
Данное решение поможет обеспечить транспортную доступность для автобусов с болельщиками.
Схема движения также меняется в районе Тушинского тоннеля — выделенная полоса для общественного транспорта переносится из левого пролета тоннеля в правый при движении в сторону центра.
Кубок конфедераций проводится в России с 17 июня по 2 июля.