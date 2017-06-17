Тяжкие травмы получил капитан потерпевшего крушение эсминца ВМС США Fitzgerald Брайс Бенсон. Командира корабля был экстренно госпитализирован с помощью вертолета.

О ранении капитана эсминца сообщает ТАСС со ссылкой на специализированный еженедельник Navy Times, имеющий источники в ВМС США.

Ранее сообщалось, что USS Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии. Грузовое судно следовало под флагом Филиппин. Военный корабль получил крупные повреждения, но остался на плаву. Семь человек в результате инцидента пропали без вести.