Британская полиция освободила трех задержанных по подозрению в причастности к терактам 3 июня на Лондонском мосту.

Информация об этом была опубликована на сайте Скотленд-Ярда.

Ранее были отпущены еще 17 задержанных по подозрению в соучастии в этом преступлении, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что 3 июня автомобиль с террористами врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего злоумышленники набросились с ножами на прохожих. Всего от рук бандитов погибли восемь человек.