Правительство Кубы заявило в официальном коммюнике, что решение президента США Дональда Трампа об отмене односторонней сделки в отношении Кубы не принесет результатов.

«Правительство Кубы заявляет, что новые меры, направленные на усиление блокады, обречены на провал, и это не раз было доказано в прошлом. И эти решения не достигнут своей цели ослабить революцию и не сломят кубинский народ, чье сопротивление агрессии любого рода и происхождения доказывалось на протяжении шести десятилетий», — говорится в сообщении.

Власти острова также добавили, что решение Трампа повернет вспять весь прогресс в отношениях, достигнутый за два года двумя странами.