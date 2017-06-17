В американском штате Миннесота вынесен оправдательный приговор сотруднику полиции Херонимо Янесу, который год назад убил темнокожего водителя по имени Филандо Кастиле.

Решение о невиновности Янеса было принято судом присяжных города Сент-Пол.

Полицейский застрелил водителя в июле 2016 года в городе Фолкон-Хайтс, на шоссе между Миннеаполисом и Сент-Полом. Херонимо Янес утверждал, что испугался за свою жизнь, когда Кастиле начал угрожать ему оружием.

Убийство 32-летнего афроамериканца вызвало волну протестов по всей Америке.