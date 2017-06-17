В журнале Empire раскрыли некоторые подробности нового сезона сериала «Игра престолов» по мотивам серии книг Джоржа Мартина «Песнь льда и пламени». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на фотохостинг Imgur, где был опубликован отрывок статьи.

В седьмом сезоне зрители узнают, что одного из главных героев сериала Джона Сноу на самом деле зовут Джахарис Таргариен. По сюжету это становится известно сводному брату героя Брану Старку.

Таргариен — фамилия королевской династии, правившей Вестеросом.

В конце шестого сезона создатели сериала подтвердили давнюю версию фанатов «Игры престолов», что Джон Сноу не является незаконнорожденным сыном Нэда Старка.

Новый сезон сериала HBO «Игра Престолов» стартует 16 июля.