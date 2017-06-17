Эсминец США USS Fitzgerald, столкнувшийся с контейнеровозом оказался частично подтоплен, но остался на ходу. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на МВФ США.

«USS Fitzgerald получил повреждения правого борта как ниже, так и над линией воды. Столкновение привело к подтоплению», — говорится в сообщении.

Работа двигателей корабля ограничена. В настоящий момент эсминец направляется в порт Йокосука, его скорость составляет три морских узла.

На данный момент известно, что семеро человек пропали без вести и один ранен в результате столкновения.