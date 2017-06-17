Семеро пропали без вести и один человек ранен в результате столкновения эсминца США «Фицджеральд» (USS Fitzgerald) и филлипинского контейнеровоза ACX Crystal у берегов Японии.

Об этом заявила телекомпания NHK и пресс-служба флота США.

«ВМФ США работают над проведением медицинской эвакуации на вертолете одного моряка», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

В результате столкновения эсминец был подтоплен, но находится на плаву.

В район инцидента выдвинулись военные корабли США — эсминец USS Dewey и буксиры.