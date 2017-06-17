Член совета директоров ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц был назначен президентом клуба. До этого данную должность занимал Александр Гребенщиков.

Новым спортивным директором футбольного клуба стал Алексей Рыскин, который работал в селекционном отделе «Ростова» с 2009 по 2010 год и с 2012 по 2015 год.

«Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба, и мне небезразлична его судьба. На данный момент в «Ростове» собралась команда единомышленников. Мы делаем всё для того, чтобы была собрана боеспособная команда», — цитирует «РИА Новости» нового президента клуба.