Новым президентом ФК «Ростов» стал Арташес Арутюнянц
Член совета директоров ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц был назначен президентом клуба. До этого данную должность занимал Александр Гребенщиков.
Новым спортивным директором футбольного клуба стал Алексей Рыскин, который работал в селекционном отделе «Ростова» с 2009 по 2010 год и с 2012 по 2015 год.
«Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба, и мне небезразлична его судьба. На данный момент в «Ростове» собралась команда единомышленников. Мы делаем всё для того, чтобы была собрана боеспособная команда», — цитирует «РИА Новости» нового президента клуба.