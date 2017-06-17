Американские дипломаты уведомили своих сограждан о возможности терактов в Таджикистане. По версии посольства США, несколько террористических организаций заинтересованы в совершении диверсий, в том числе против американских интересов.

«Хотя за последнее время нападений организованных террористических групп в Таджикистане не было, угроза сохраняется, и опасность такого нападения могла возрасти за последние 6–12 месяцев», — сообщает официальный сайт посольства США в Таджикистане.

Дипведомство предупреждает американцев о необходимости соблюдать меры предосторожности, особенно при нахождении близ границы с Афганистаном, не отправляться в малонаселенные районы, в городах избегать мест большого скопления людей, в том числе общественного транспорта.

Такое сообщение посольство США распространяло ранее в ноябре и декабре 2016 года.