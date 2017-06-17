Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ. — Ред.) взяла на себя ответственность за нападение на израильскую пограничную полицию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Франс-Пресс».

В результате нападения террористов погибла сотрудница израильской полиции.

Ранее сообщалось, что трое палестинцев, вооруженных ножами и пистолетом-пулеметом, атаковали полицейских. Нападавшие были убиты. Погибла сотрудница полиции, и еще двое ранены.

Нападение было совершено в священный для мусульман месяц Рамадан.