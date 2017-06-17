Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что РФ критично относится к советам Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Он также добавил, что с уважением относится к данным финансовым институтам. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на книгу-транскрипт со всеми беседами режиссера и президента, появившуюся в пятницу в США.

«Я оцениваю их как институты, оказывающие позитивное влияние на мировую экономику. Однако мы воспринимаем их советы в определенной степени критично. Мы не несем каких-либо обязательств перед этими организациями, но тем не менее мы с уважением рассматриваем их рекомендации, а те, которые считаем для себя полезными, используем», — сказал Путин.

С 12 по 15 июня кабельный телеканал Showtime показывал документальный фильм о российском президенте, снятый Оливером Стоуном. Беседы, не вошедшие в телевизионную версию интервью, были опубликованы в книге.