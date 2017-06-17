В США Бюро по вопросам этики обнародовало финансовую декларацию президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Газета.ру».

Как пишет телеканал CNN, данная декларация отличается от федеральной, которую Трамп отказался публиковать.

Трамп получил по $19,7 млн от гольф-клуба в Нью-Джерси и от отеля в Вашингтоне, который был открыт лишь в сентябре 2016 года. Прибыль от курорта в Мар-а-Лаго составила $37,2 млн.

Кроме того, Дональд Трамп получил несколько миллионов в качестве отчислений за свои книги.