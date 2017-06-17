Президент России Владимир Путин пообещал не выдавать бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Вашингтону.

Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, вышедшем в качестве книги в США в пятницу, 16 июня.

«Он не предатель… Он личность, и у него есть собственная позиция, и он борется за эту позицию», — цитирует Путина «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, президент добавил, что Сноуден не преступник и законы России не нарушал, а между США и РФ отсутствует договор об экстрадиции.

Самому Сноудену, обвиняемому на родине за разглашение секретной информации в госизмене, в России продлили вид на жительство.