Поставки российской пшеницы в Венесуэлу начнутся в августе.

Об этом заявил посол республики в Москве Карлос Фария.

«Первое судно с пшеницей прибудет в Венесуэлу в августе. Это укрепление российско-венесуэльского сотрудничества, удар по экономической войне», – цитирует его «РИА Новости».

Известно, что обе страны договорились о поставке зерна в Венесуэлу и, как сообщает президент Боливарианской республики Николас Мудуро, речь идет о 60 тыс. тонн в месяц.

Поводом для договора Москвы и Каракаса стали перебои с хлебом в стране.