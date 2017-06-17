Президент Боливии Эво Моралес осудил решение президента США Дональда Трампа в отношении Кубы. Об этом он написал в своем Twitter.

«Боливия выражает полную солидарность с народом Кубы и его революционному правительству перед лицом новой агрессии», — говорится в сообщении.

Он также обвинил США в злоупотреблении властью по отношнию к островному госдуарству.

«Злоупотребление властью североамериканской имерией — это проигнорировать мнение всего мира, выступаюего за прекращение блокады Кубы», — написал Моралес.

Ранее Трамп заявил об отмене односторонней сделки в отношении Кубы, отказавшись от сближения с островным государством.