Еще один человек погиб в Венесуэле во время акции протеста в пятницу, 16 июня.

Об этом заявила в своем Twitter местная служба спасения.

«С сожалением сообщаем о смерти Нельсона Аревало во время протеста в районе «Клуб Ипико Лас-Тринитариас» в городе Баркисимето, штат Лара», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что 24-летний мужчина скончался от ранения в лицо по дороге в госпиталь.

Напомним, что в стране с начала апреля продолжаются акции протеста, вызванные политическим противостоянием правительства во главе с президентом Николасом Мадуро и оппозиционным парламентом. В ходе беспорядков уже погибло около 70 человек.