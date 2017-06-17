Президент России Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что главная ошибка США заключается в том, что они все еще видят в РФ угрозу. Об этом написали «РИА Новости» со ссылкой на книгу-транскрипт интервью Путина Стоуну, которая в пятницу вышла в США.

«На сегодняшний день, я полагаю, ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу, как будто это их главный геополитический враг. У нас есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру», — сказал он.

Путин добавил, что РФ не собирается вступать в конфронтацию с США. По его мнению, для Америки это является вопросом геополитического соперничества.

Документальный фильм Оливера Стоуна о российском президенте транслировался телеканалом Showtime. Интервью с Путиным снималось с 2015 по 2017 годы.