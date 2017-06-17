Автору вопроса о коррупции, заданного во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, школьнику из Нефтеюганска Даниле Прилепе подарят золотой iPhone 7 с изображением российского лидера.

Об этом заявила компания Caviar, специализирующаяся на производстве элитных корпусов для iPhone.

«Данилой был задан серьезный, смелый вопрос, который требовал четкого и конкретного ответа. Кроме того, мы оценили находчивость молодого человека, который сказал президенту, что к этому вопросу его подготовила жизнь», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что школьник задал Путину вопрос о борьбе с коррупцией, усомнившись в эффективности показных, на его взгляд, «посадок под домашний арест».