Увеличение потока российских туристов за рубеж не влияет на внутренний туризм в РФ. Об этом заявил глава Минтранса России Максим Соколов на лекции в Университете Крита, пишет «РИА Новости».

«Мы за счет федеральных программ поддержки туризма, в том числе поддержки авиаперевозок, раскачали рынок. Во многом этому способствовал макроэкономический фактор — падение курса рубля по отношению к евро вследствие почти двукратного падения цен на нефть», — сказал он.

По словам Соколова, несмотря на то что в настоящий момент российские туристы стали чаще ездить в Европу, в том числе и в Грецию, ситуация на рынке внутреннего туризма практически не изменилась.

Ожидается, что в этом году Грецию посетят около миллиона туристов из РФ.