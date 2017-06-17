В Израиле произошел теракт, жертвой которого стала офицер пограничной полиции. Девушку по имени Хадас Малка зарезал один из боевиков, ей было 23 года.

Нападение произошло в пятницу в Иерусалиме, у Дамасских ворот. В атаке участвовали трое палестинцев, они были вооружены ножами и автоматом.

Сперва боевики открыли огонь, а когда на место прибыл патруль, на них набросился еще один вооруженный палестинец. Офицер Хадас Малка получила несколько ножевых ранений, от которых скончалась на следующий день в больнице. Террористы были ликвидированы на месте.

«Сотрудница пограничной полиции скончалась в больнице от ножевых ранений, которые ей нанес арабский террорист у Дамасских ворот. Ее имя Хадас Малка, ей было 23 года», — сообщил в Twitter официальный представитель полиции Мики Розенфельд.

Ранее сообщалось, что всего в ходе теракта были ранены трое полицейских.