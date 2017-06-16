Столичная полиция задержала таксиста, взявшего с журналиста из Чили 50 тысю рублей за поездку из аэропорта Домодедово до гостиницы в центре Москвы.

Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сотрудники полиции задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тыс. рублей. Эту сумму частный извозчик получил с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы «Краун Плаза», – цитирует сообщение ТАСС.

Пострадавший обратился в полицию сразу же, как понял, что стал жертвой обмана. Теперь в отношении таксиста заведено уголовно дело.