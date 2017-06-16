В возрасте 87 лет ушел из жизни патриарх немецкой политики Гельмут Коль.

И хотя последние годы он был очень болен, прикован к инвалидному креслу и удалился с политической сцены, тем не менее полностью от дел он не отходил. С ним продолжали советоваться, в 2014-м вышли наделавшие шуму мемуары (написанные на основе его диктофонных записей). А в апреле 2016-го Коль даже принял у себя дома венгерского премьера Виктора Орбана, где в приватной обстановке обсудил с ним международные вопросы.

Для Германии Гельмут Коль – это, безусловно, легенда . Его даже называют «человеком политических рекордов». И действительно. Он рекордно долго возглавлял партию Христианско-демократический союз (ХДС), рекордно долго находился у власти в качестве канцлера ФРГ. Именно в его правление произошло объединение ГДР И ФРГ и пала Берлинская стена – пожалуй, главный символ эпохи холодной войны. Именно он привел Германию в зону евро, одобрив в далеком 1992-м году идею единой европейской валюты . Он стал человеком-символом для своей страны и для всей Европы.

С фигурой Гельмута Коля во многом связана и политическая судьбы нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель. Он стал фактически ее «крестным отцом» в большой политике и оказывал ей поддержку на всех этапах ее партийной деятельности в ХДС в 1990-е годы. Однако Ангела Меркель не отплатила ему той же монетой. Когда Коль оказался под огнем критики из-за подозрений в махинациях с пожертвованиями, она поспешила дистанцироваться от своего наставника.

Кстати, когда госпожа канцлер узнала печальную новость о смерти Коля, она заметно опечалилась и попросила журналистов «дать ей немного времени». А позже сказала, что Коль был «большим счастливым случаем для Германии» и она испытывает «огромную личную благодарность».

В России его имя ассоциируется, в первую очередь, с новым внешнеполитическим курсом СССР, взятым в эпоху перестройки. А также - с трудным процессом вхождения новой России в систему международных отношений после окончания Холодной войны. И именно Гельмут Коль был одним из главных европейских партнеров в диалоге с нашей страной в те тяжелые 1990-е.

Вместе с Колем, «канцлером Единства», как его называли в Германии, ушла целая эпоха . И хотя Борис Ельцин называл его «мой друг Гельмут», для России те годы трудно назвать периодом внешнеполитических побед. Конечно, Гельмут Коль работал на благо собственной страны. И для нее он действительно сделал все, что мог.

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