Президент России Владимир Путин считает, что политика импортозамещения приносит свои плоды и что российские фермеры должны благодарить Барака Обаму за санкции, которые вывели аграрный сектор вперед.

Об этом глава РФ заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Эта стратегия не пытается отрезать импорт. Она направлена на создание производства высокотехнологической продукции внутри страны. В прошлом мы могли купить что угодно, используя деньги от продажи нефти. Но это лишало нас стимула развиваться», – цитирует Путина «РИА Новости».

Он добавил, что правительство поддерживает и военные и гражданские сектора экономики и что российские аграрии должны быть благодарны бывшего президента США Барака Обамы за санкции, которые позволили им выдвинуться в авангард, сделав РФ крупнейшим экспортером зерна.