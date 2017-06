Американская газета The New York Times обратилась в суд с требованием предоставить ей доступ к материалам экс-директора ФРБ Джеймса Коми, касающиеся его разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Основанием для такого требования послужил закон о свободе информации. Заявление было подано в суд в районе Манхэттен.

Из заявления следует, что газета подала соответствующий запрос в ФБР, однако ведомство так и не ответило на него в положенный срок.

Трамп уволил Джеймса Коми 9 мая, заявив, что не доволен его работой. Коми возглавлял бюро с 2013 года.