Граждане Италии Глория Тревизан и Марко Готтарди, которые жили в сгоревшем в Лондоне 24-этажном доме, погибли. Об этом в пятницу итальянским СМИ со ссылкой на МИД Италии сообщила адвокат семьи девушки.

С ночи на среду, когда произошел пожар, и до сегодняшнего дня итальянцы, которым было по 27 лет, числились без вести пропавшими.

Сообщается, что во время пожара молодой человек разговаривал по телефону со своим отцом, однако после того, как квартиру заполнил дым, связь оборвалась, сообщает «РИА Новости».

Архитекторы по профессии, Глория Тревизан и Марко Готтарди приехали в Великобританию три месяца назад. В доме в Северном Кенсингтоне они жили на 23-м этаже.