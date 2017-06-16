Американский военный спутник зафиксировал изменение цвета Черного моря, причиной явления может быть фитопланктон.

Информацию об этом распространило NASA.

Цвет Черного моря изменился с темно-синего до фиолетового, что, по мнению ученых, связано с цветением фитопланктона, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Данное явление может оказаться губительным для рыб и млекопитающих, обитающих в черноморском бассейне, поскольку одноклеточные водоросли, составляющие фитопланктон, поглощают кислород.