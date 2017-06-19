Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ рассмотрит вопрос о запрете работы на российских выборах мониторинговых миссий из стран, которые не допускают на свои выборы наблюдателей из РФ. Как сообщил «Известиям» глава комиссии, зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов, соответствующие поправки в действующее законодательство сенаторы рассчитывают разработать до начала кампании по выборам президента РФ 2018 года. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила «Известиям», что не помнит ни одного случая, когда российских наблюдателей не пускали на выборы, и выразила надежду, что зеркальных мер вводить не придется.

Зеркальная мера

С предложением ограничить доступ так называемых наблюдательных миссий из государств, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки ранее выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, в преддверии президентских выборов первоочередное значение приобретает системное эффективное противодействие целенаправленному иностранному вмешательству в избирательный процесс.

Спикера поддержал и глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

— Постараемся собраться после сентябрьских выборов и на основании опыта региональных кампаний предложить соответствующие уточнения. Может быть, если будем готовы, озаботимся этой темой в июле. В любом случае хотим до президентских выборов ее сформулировать и постараться заложить в проект нормативного документа, — заявил сенатор «Известиям».

Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев не исключает, что для реализации предложения могут потребоваться изменения в законодательство.

— Если выяснится, что у ЦИК достаточно собственных полномочий, тогда можно будет просто не направлять приглашение в адрес тех стран, которые не проявляют зеркальной взаимности в отношении российских наблюдателей. С юридической точки зрения ситуация решается достаточно просто, и она справедлива, — сказал «Известиям» Константин Косачев.

Мнение ЦИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила «Известиям», что «пока не знает ни одного случая, когда бы не пускали наших наблюдателей».

— Случай с дипломатами в США не в счет, поскольку они не относятся к этой категории (наблюдателей. — «Известия»). Надеюсь, что и впредь такого не случится и нам не придется отвечать тем же, — сказала глава ЦИК.

Собеседник «Известий» в комиссии отметил, что на свои выборы российскую делегацию уже не пригласили США, Украина, Великобритания, Грузия, Эстония, Литва и Франция.

— Однако надо разобраться в мотивах — не принято ли в стране международное наблюдение или присутствие наблюдателей из отдельных стран неинтересно именно с политической точки зрения. Некоторые страны, например, считают, что достаточно наблюдателей, которые приезжают в составе крупных миссий. То есть просто запретить всем нельзя, — сказал он.

Член ЦИК Василий Лихачев пояснил «Известиям», что при подготовке выборов и аккредитации международных наблюдателей Центризбирком будет учитывать политическую характеристику всех, кто будет выдвигаться Европейским парламентом, БДИПЧ ОБСЕ и другими миссиями по наблюдению.

— Мы создадим заслон любой попытке вмешательства во внутренние дела РФ. Если обнаружим, что политическое прошлое каких-то лиц не адекватно нашим критериям, аккредитацию не дадим. В прошлом году два человека из БДИПЧ въехали в погранзону Псковской области, где были задержаны. Был составлен протокол, им сделали предупреждение. Для нас главное, чтобы зарубежный наблюдатель вел себя корректно и не нарушал законодательство, — сказал Василий Лихачев.

По словам члена ЦИК, перед тем как принимать какие-либо «жесткие решения», вопрос необходимо всесторонне обсудить.

Мнение экспертов

В Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ не смогли оперативно предоставить комментарий «Известиям».

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов отметил логичность предложения Валентины Матвиенко, однако напомнил про международные обязательства РФ.

— В частности, копенгагенский документ ОБСЕ 1990 года требует от нас приглашения наблюдателей от ОБСЕ и других, в том числе национальных, организаций, — уточнил он, добавив, что в миссию ОБСЕ как раз и входят «представители государств — наших партнеров, которые не только не любят нас приглашать, а зачастую даже не дают нам наблюдать».

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов подчеркнул, что международное наблюдение «не является обязательной программой для проведения демократических выборов в той или иной стране». По его словам, в ряде стран оно запрещено и трактуется как вмешательство во внутренние дела.

Эксперт напомнил, что законодательная норма о допуске на федеральные выборы международных наблюдателей появилась с 1990-х годов, когда Россия «хотела понравиться западным партнерам».

— Но, с другой стороны, законодатель справедливо ставит вопрос — если мы допускаем к себе наблюдателей из других стран, то и они должны допускать нас. Ряд стран этого не делает. Это касается Великобритании и США, наблюдатели от которых в огромном количестве присутствуют в миссиях от БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ и других. Они изначально приезжают не с целью совершенствования электоральных процедур, а для их дискредитации. Хотя этот институт призван повысить легитимность выборов, — заметил он.

Политолог ожидает, что предложение Валентины Матвиенко в ближайшее время будет оформлено в виде поправок в действующий закон, которые могут применить уже на предстоящих президентских выборах.