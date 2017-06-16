Министерство транспорта России проведет проверку в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» в связи со срывом программы чартерных перевозок и накажет виновных. Об этом в пятницу заявил министр транспорта Максим Соколов.

«Меры надо принимать на холодную голову. Проведем проверку, выясним причины и накажем виновных», — цитирует Соколова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что от действий «ВИМ-Авиа пострадали более 10 тыс. человек. По заявлению перевозчика, задержка рейсов обусловлена поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания.