Глава МИД Британии назвал Коля «колоссом европейской истории»
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля «колоссом европейской истории», который добился воссоединения своей страны. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Гельмут Коль был колоссом европейской истории. Он обеспечил счастливое воссоединение страны и помог сделать Европу целостной и свободной», — говорится в сообщении.
Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене. При нем произошло объединение Восточной и Западной Германии.