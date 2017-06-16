Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля «колоссом европейской истории», который добился воссоединения своей страны. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Гельмут Коль был колоссом европейской истории. Он обеспечил счастливое воссоединение страны и помог сделать Европу целостной и свободной», — говорится в сообщении.

Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене. При нем произошло объединение Восточной и Западной Германии.