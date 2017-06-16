Единственное предсказуемое качество американской внешней политики — это ее непредсказуемость. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пятничное заявление Дональда Трампа о том, что он намерен отойти от курса на сближение с Кубой, установленного Бараком Обамой.

«Последние десятилетия каждая новая администрация в США отменяет принципиальные внешнеполитические решения предыдущей. Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала ее полная непредсказуемость. Нет, есть еще одно — вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран», — написала Захарова в Facebook.

Впрочем, руководство острова Свободы, по мнению Захаровой, вряд ли удивляется этим особенностям американской внешней политики.

«Кубе не привыкать — она соседа давно знает в лицо», — резюмировала представитель МИДа.