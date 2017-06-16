Реновация в Москве будет финансироваться частично за счет бюджета города, частично за счет продажи части квартир, построенных в домах по программе.

Об этом рассказал в пятницу, 16 июня, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Источников этой программы два: первое — это бюджетные источники, второй источник — привлечение инвестиций за счет продажи части построенного жилья», — цитирует его «РИА Новости».

При этом, на его взгляд, логично, что строительство жилья по программе реновации будет окупаться за счет продаж.