На заседании совета директоров в пятницу Банк России принял решение снизить ставку с 9,25% до 9% годовых. Это уже третье подряд снижение ставки с начала текущего года.

По итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что простор для снижения ставки во втором полугодии 2017 года сохраняется. При этом Банк России не исключает пауз в смягчении денежно-кредитной политики.

Набиуллина предупредила, что данная политика будет оставаться умеренно-жесткой на протяжении нескольких лет, пока инфляционные ожидания не закрепятся на стабильно низком уровне.