Президент США Дональд Трамп напрямую не подтверждал, что против него идет расследование, он лишь реагировал на статьи, где это утверждалось.

Об этом заявило агентство Reuters.

Трамп в своем Twitter возмущается, что расследование об увольнении директора ФБР Джеймса Коми ведет тот же человек, который посоветовал ему избавиться от Коми, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, президент США сравнил эту ситуацию с «охотой на ведьм» — процессами против людей с левыми взглядами в 1950-е годы в Америке.