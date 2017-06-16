Американскому лидеру Дональду Трампу доложили о том, что ВКС РФ, предположительно, ликвидировали главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — Ред.) Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади.

Информированность президента США подтвердил помощник американского лидера по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт.

«Да, я знаю об этих сообщениях — так же, как и старшее руководство здесь, в Белом доме, а также президент», — сказал он.

Министерство обороны России сообщило в пятницу, 16 июня, о возможном уничтожении главаря запрещенной в России сети ИГ в результате авиаудара по южному предместью Ракки, нанесенному в ночь на 28 мая.