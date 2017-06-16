Власти Москвы не намерены расширять зоны платных парковок в городе, об этом заявил в пятницу, 16 июня, мэр столицы Сергей Собянин. В эфире «Эха Москвы» градоначальник отметил, что платные парковки могут появиться в локальных местах, например у торговых комплексов.

«Никакого массового увеличения парковок не предвидится», — сказал Собянин, добавив, что власти Москвы «уже создали основной костяк платных парковок».

«Никаких массовых таких увеличений площадей платных парковок не будет», — резюмировал мэр Москвы.