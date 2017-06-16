Следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении главы Чебоксар Ирины Клементьевой, теперь общее количество дел увеличилось до четырех. Об этом сообщили в пятницу в СК РФ по Чувашской Республике.

«В отношении Клементьевой возбуждено два новых уголовных дела — по статьям УК РФ «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями», — уточняется в сообщении.

Следователи считают, что в 2013 году Клементьева незаконно произвела действия по формированию, постановке на кадастровый учет и регистрации земельного участка площадью почти 2 тыс. кв. м. После этого она, как считает следствие, заключила с подставным лицом договор продажи этого земельного участка.

Ранее сообщалось, что Клементьева решением суда помещена под домашний арест.