Флешмоб «Вас приветствует проспект Ватутина» против изменения названия проспекта Ватутина в проспект Шухевича проходила в Киеве, на ее участников напали радикалы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организацию «Социалистический конгресс молодежи», многие участники акции избиты, а несколько человек находятся в больнице. Отмечается, что против переименования проспекта Ватутина выступили около 200 человек старшего возраста.

Власти Киева намерены переименовать проспект Генерала Ватутина в честь командующего Украинской повстанческой армией (УПА — запрещена в РФ) в проспект Романа Шухевича (гауптштурмфюрера войск СС).