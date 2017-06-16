Гельмут Коль добился объединения ФРГ и ГДР, сохранив мирные отношения с соседними государствами, сообщается в заявлении президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, опубликованном в пятницу, 16 июня.

Штайнмайер отмечает, что Колю «удалось добиться германского единства».

«Мы благодарны ему за то, что Германия была подтверждена в качестве европейской единой нации и что тем самым был решен германский вопрос», — отмечается в документе. «Мы никогда не забудем Гельмута Коля», — отмечается в заявлении президента ФРГ.

Гельмут Коль скончался в пятницу, ему было 87 лет.