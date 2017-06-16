Социальная сеть «ВКонтакте» закрыла офис в Киеве, об этом рассказал пресс-секретарь украинского представительства соцсети Влад Леготкин.

Он пояснил, что соцсеть находится под санкциями. «Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт», — приводит слова Леготкина агентство «Укринформ».

Президент Украины Петр Порошенко в мае утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, Украина, в частности, запретила доступ к соцсетям «ВКонтакте» и ресурсам «Яндекса».