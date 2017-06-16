Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет одностороннюю сделку предыдущей администрации США в отношении Кубы и объявляет новую политику. Об этом он сказал во время пятничного выступления в Майами, передает CBS News.

В своей политике Трамп намерен отойти от курса на сближение с Кубой, установленного его предшественником Бараком Обамой.

«Эта ужасная сделка сеет насилие и нестабильность в регионе, и они (администрация Обамы. – «Известия») не получили ничего взамен», – сказал Трамп в прямом эфире.

Власти США на протяжении долгих лет враждуют с властями Кубы, на сегодняшний день против Гаваны действует американское торговое эмбарго.

В начале февраля администрация Трампа заявила о пересмотре политики в отношении Кубы, несмотря на курс на нормализацию отношений между двумя странами, взятый предыдущим президентом. Так, в 2015 году США и Куба восстановили дипломатические отношения, которые были прерваны в 1961 году.