Предполагаемый соучастник убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова арестован. Об этом вечером 16 июня заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«По ходатайству столичной прокуратуры соисполнитель убийства Дениса Вороненкова арестован без права на залог», — написала Сарган в Twitter.

За клопотанням столичної прокуратури співвиконавця вбивства Дениса Вороненкова заарештовано без права на заставу — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 16 июня 2017 г.

Ранее в пятницу прокуратура Киева объявила о задержании в городе Павлограде Днепропетровской области Украины подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата, при этом его имя названо не было.

В то же время пресс-служба «Национального корпуса», созданного на базе нацбатальона «Азов», сообщила о том, что 16 июня сотрудники Службы безопасности Украины задержали по делу об убийстве Вороненкова члена их организации Ярослава Тарасенко.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его убийца 28-летний Павел Паршов, раненный в перестрелке охранником, позже скончался в больнице. Ранее Вороненков, будучи депутатом Госдумы, эмигрировал в Киев с женой, также народной избранницей, певицей Марией Максаковой, и в кратчайший срок получил украинское гражданство.

Свой поступок экс-член фракции КПРФ объяснял преследованием со стороны ФСБ по политическим мотивам, хотя на самом деле мотивом для бегства могло быть то, что Следственный комитет РФ объявлял Вороненкова в розыск по делу о рейдерском захвате здания в Москве.